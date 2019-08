PJ desmantela rede de tráfico de pessoas. 17 cidadãos chineses resgatados de casa em Cascais

Um homem foi detido e outro constituído arguido, ambos chineses, por suspeitas de tráfico de pessoas, sequestro e coação numa operação realizada em há vários mesmes na área de Cascais. A operação foi mantida em segredo devido à cooperação com as autoridades chinesas, tal como explica a Polícia Judiciária em comunicado enviado às redações.



Após uma investigação levada a cabo deste o passado mês de junho, foi possível identificar em Portugal "vítimas de tráfico de pessoas, em situação de sequestro, sob coação e em regime de escravidão".





A unidade Nacional Contra Terrorismo acabou por localizar um imóvel, onde viria a encontrar e resgatar os dezassete cidadãos de nacionalidade chinesa, "privados de liberdade, de documentos e impossibilitados de manter contatos com o exterior". No comunicado a PJ avança ainda que durante a operação policial, os dois arguidos foram detidos."Constatou-se no local que os cidadãos estavam coagidos a manter contactos via internet, num esquema de burlas montado pelo arguido detido, com cidadãos da China continental, a quem eram extorquidos elevados montantes sob ameaça de perseguição policial e judicial naquele país", pode ler-se.

Durante a ação policial "foram apreendidos várias dezenas de equipamentos telefónicos e de telecomunicações, equipamentos informáticos, documentos e dinheiro."

Presente em interrogatório judicial foi aplicada ao arguido como medida de coação a apresentação trissemanal às autoridades policiais.



A PJ adianta ainda que, "atualmente foram já detidas várias pessoas e identificadas mais de uma dezena de outras envolvidas neste esquema criminoso naquele país".

Na nota, a PJ lembra que esta foi a primeira vez na Europa que as autoridades policiais conseguiram desmantelar, em plena atuação, um grupo organizado deste tipo.