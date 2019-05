Cidadão estrangeiro foi detido por tráfico de MDMA em Lisboa

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve, nos últimos dias, um cidadão estrangeiro sobre o qual recaem fortes suspeitas de se dedicar à venda, em território nacional, de vários tipos de drogas ilícitas, designadamente de comprimidos de MDMA (ecstasy), que adquiria em país estrangeiro através da internet.

A detenção ocorreu no quadro de investigação desenvolvida em colaboração com as autoridades policiais de um outro país europeu, tendo em vista a identificação de indivíduos suspeitos de introduzirem quantidades significativas de drogas ilícitas em território nacional, designadamente ecstasy.

Na sequência das diligências realizadas procedeu-se à apreensão de 2 500 comprimidos de ecstasy.

O arguido, um homem de 24 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido perante a autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem a cargo da Polícia Judiciária.