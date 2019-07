Cidadão estrangeiro procurado pela Interpol detido em Loulé

Um homem, de 31 anos, procurado pela Interpol com vista à sua extradição foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Loulé.De acordo com um comunicado da PJ, o detido era procurado pelas autoridades ucranianas.O homem, estrageiro, enocntrava-se a morar na zona de Loulé e trabalhava com serviços de aluguer de automóveis em Faro.O cidadão estava a ser procurado "para cumprimento de pena de três anos de prisão, pela prática de crimes de fraude fiscal", avança o comunicado.O detido aguarda as formalidades legais com vista à sua extradição para a Ucrânia.