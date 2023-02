Cidadão estrangeiro procurado por torturar enteada menor detido em Castelo Branco

Uma equipa especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) especializada no cumprimento de mandados de captura internacional emitidos pela Interpol prendeu esta quinta-feira, em Castelo Branco, um empresário brasileiro de 37 anos. O suspeito residia em Portugal em fuga a uma pena de 8 anos e 7 meses de prisão, no país de origem, por crimes de tortura contra a enteada menor.





Rafael Tomaz Freitas foi apanhado ao regressar de Espanha, onde se deslocava com frequência para escapar às autoridades policiais.





O mandado de captura cumprido esta quinta-feira pela equipa do SEF foi emitido por um magistrado de Belo Horizonte, no estado brasileiro de Minas Gerais.





Foi neste local que, entre 15 e 16 de Dezembro de 2013, Rafael Freitas deixou em coma a enteada, com quem vivia, e que tinha na altura apenas cinco anos.

A menor foi espancada brutalmente durante cerca de 24 horas, com o foragido a causar-lhe uma rutura intestinal depois de, propositadamente, se ter colocado de pé em cima da barriga da menina.





Segundo informação policial brasileira, o homem de 37 anos terá agido para aplicar um castigo à enteada. A menor foi encontrada inconsciente por outros familiares, com marcas de dentadas em várias partes do corpo. Foi operada, e manteve-se hospitalizada durante cerca de um mês.





Rafael Freitas terá fugido do Brasil logo a seguir ao crime, e foi julgado à revelia. Foi condenado pelo tribunal de Belo Horizonte a 8 anos e 7 meses de prisão, pelos crimes de violência doméstica agravada e tortura contra crianças.





O CM sabe que o suspeito chegou a Portugal há cerca de 3 anos, e fixou-se em Castelo Branco. Trabalhava como empresário na área da restauração, quando o SEF o detetou, e veio a prender.





Está, neste momento, a ser presente à Relação de Coimbra para posterior extradição.