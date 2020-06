Cigarros e bebidas alcoólicas junto a cadáver de mulher que morreu em incêndio

A mulher, com cerca de 60 anos, que morreu ao final da tarde de sábado num incêndio no apartamento onde morava, em Setúbal, tinha junto a si vestígios de cigarros e ainda de bebidas alcoólicas. Ao que oapurou, a descoberta integra a conclusão preliminar da investigação levada a cabo por inspetores da PJ de Setúbal.O alerta para o incêndio, ocorrido num 3º andar de um prédio da avenida Rodrigues Manito, foi dado ao final da tarde. O dispositivo de bombeiros conseguiu circunscrever as chamas ao apartamento onde tiveram início. Quando foi possível entrar na habitação, os bombeiros encontraram a mulher inanimada. Apesar de ainda ter sido alvo de primeiros socorros, o óbito foi declarado no local.A PJ foi chamada a apurar as causas do fogo e constatou que, junto ao cadáver, se encontravam indícios de que a mulher estava a fumar no momento em que as chamas deflagraram. Além disso, há ainda prova de que estaria a ingerir bebidas alcoólicas. O cadáver foi levado para autópsia.