Cinco ambulâncias com doentes paradas à porta do Hospital Amadora-Sintra por falta de macas

Desde as 17h00 desta quinta-feira que cinco ambulâncias dos bombeiros de Agualva, Sintra, estão paradas à porta do Hospital Amadora-Sintra com doentes no interior.Três dos doentes, sabe o, são casos positivos de Covid-19.Segundo fonte desta corporação disse ao nosso jornal, a única indicação que existe é que a unidade hospitalar não dispõe, para já, de macas para encaminhar os doentes para assistência médica.Resta apenas uma ambulância à corporação, que está empenhada para ocorrências de combate a fogos.