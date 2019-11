Tem 15 condenações anteriores por crimes diversos.

Um bombeiro estagiário de uma corporação do concelho de Oeiras foi esta quarta-feira condenado, em Lisboa, a 5 anos de prisão efetiva por dois crimes de abuso sexual contra uma filha, de 13 anos."A justificação que apresentou foi insólita e inverosímil. Uma postura espantosa, nunca me havia acontecido", disse a juíza.Alegou que dormia e acordou com a menor nua sobre ele. O tribunal condenou-o a 8 mil euros de indemnização.