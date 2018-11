Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco anos de pena suspensa para septuagenário que abusou de menina de nove anos

Homem terá de frequentar aulas de sexologia.

15:10

O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou esta quinta-feira a cinco anos de prisão, pena suspensa, um septuagenário por três crimes de abuso sexual vitimando uma menina com alguma debilidade mental.



O arguido estava acusado por sete crimes contra duas meninas, mas em audiência provaram-se apenas três contra uma delas.



A pena aplicada resulta do cúmulo jurídico de penas parcelares de dois anos, dois anos e meio e dois anos e dez meses de prisão, ficando suspensa com a condição de o arguido não procurar locais habitualmente frequentados por crianças e se submeter a consulta de sexologia clínica.



A produção de prova foi feita à porta fechada.



Os factos deste processo ocorreram no Porto entre o verão de 2014 e fevereiro de 2016, altura em que uma tia das meninas denunciou o homem à PSP.



A acusação dizia que o homem teria abusado das duas meninas, vizinhas do filho, que teriam entre 09 e 11 anos. Dizia ainda que o arguido conhecia, inclusive, que a idade mental de ambas era inferior à idade real, dado o "défice notório" que apresentavam.



Segundo o Ministério Público, o homem deslocava-se a casa do filho para alimentar um cão, fazendo-se acompanhar às vezes da sua neta, uma circunstância que facilitou a aproximação e favoreceu a criação de um sentimento de confiança por parte das meninas e da família.



O silêncio das meninas seria conseguido com presentes, incluindo dinheiro, e deslocações a uma casa com piscina, propriedade do arguido.