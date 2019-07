Cinco anos e meio de cadeia para solicitador que desviou milhares de euros

O Tribunal de Coimbra não teve dúvidas de que um solicitador, de 48 anos, desviou milhares de euros de processos de execução e puniu-o com uma pena de cinco anos e meio de prisão efetiva e ao pagamento ao Estado de 649 mil euros.Neste inquérito estavam em causa apenas 19 500 euros de duas contas de processos de execução. No entanto, o coletivo de juízes aceitou o argumento do Ministério Público e declarou perdido a favor do Estado o montante que o arguido tinha em contas bancárias, por considerar que tal valor era incongruente com os seus rendimentos.Como os proventos lícitos do arguido eram substancialmente inferiores, o tribunal concluiu que o excesso será resultante de atividades criminosas semelhantes às que estavam em causa neste processo, investigado pela Polícia Judiciária do Centro."São situações muito graves. O senhor aproveitou-se do dinheiro que tinha ao seu dispor", sublinhou o presidente do coletivo de juízes, durante a leitura do acórdão.Em causa estavam os crimes de peculato e falsificação informática, cometidos entre 2012 e 2014 na zona de Tábua. O arguido desviava as quantias e transferia-as para a sua conta bancária pessoal. Para não levantar suspeitas manipulava o sistema informático, introduzindo dados falsos e incorretos, de forma a dissimular os beneficiários dos movimentos.O arguido já tinha sido condenado pelo mesmo tipo de crime, tendo o tribunal, na altura, aplicado penas suspensas.