Cinco arguidos, dois dos quais funcionários do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, foram acusados pelo Ministério Público do Porto dos crimes de associação criminosa e tráfico.São suspeitos de integrar uma rede internacional que tentou fazer entrar por avião, num voo vindo do Brasil, 43 kg de cocaína avaliados em 1,35 milhões de euros. De acordo com a acusação, os dois funcionários do aeroporto "atuaram a troco de ganhos superiores a 50 mil euros" para cada um.