Cinco bombeiros feridos em despiste no Barreiro. Estavam a caminho de um incêndio

Uma viatura de combate a incêndios do Corpo de Salvação Pública do Barreiro despistou-se, pelas 11h30, a caminho de um fogo, na Verderena. Cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e estão a ser transportados ao hospital do Barreiro, confirmou ao CM a Proteção Civil distrital.

A Viatura Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) despistou-se à saída de uma rotunda, na rua Miguel Bombarda, e tombou lateralmente.

O socorro está a ser prestado por 35 operacionais, apoiados por 16 viaturas, dos bombeiros, INEM e PSP.