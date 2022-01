A GNR de Viseu resgatou cinco cães que foram abandonados numa habitação, com falta de higiene e sem quaisquer condições para os animais, na sequência de uma denúncia feita.Foi cumprido um mandado de busca, onde os cinco animais foram recolhidos e transportados pelos militares ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia Intermunicipal do Sátão.O caso está a ser investigado e o Tribunal Judicial do Sátão já está ao corrente da situação.