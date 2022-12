Um atropelamento de ciclistas fez um ferido grave e sete feridos leves, este sábado, na Zambujeira do Mar, distrito de Beja.apurou que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 393-1, perto do local onde se realiza o festival do Sudoeste, e encontra-se cortada.Todas as vítimas foram estabilizadas no local e reencaminhadas para o Hospital do Litoral Alentejano, perto de santiago do Cacém.Foram acionados 22 operacionais dos Bombeiros, GNR e INEM, apoiados por sete veículos.