Cinco colisões e um despiste provocam caos na estrada no Grande Porto

Cinco colisões e um despiste provocaram vários feridos, em cerca de uma hora, entre as 17h50 e as 18h45 de hoje, no Grande Porto.Uma colisão entre três veículos na VCI, sentido Porto/Gaia, antes da ponte do Freixo, às 18h44, provocou um ferido leve,que foi socorrido pelos Bombeiros de Valbom.Já na A29, um choque entre dois carros, junto à saída para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, às 18h45, provocou dois feridos leves, socorridos pelos Bombeiros de Valadares e Carvalhos, além do INEM.Já antes, às 17h50, o despiste de um carro provocou três feridos leves, em Ermesinde, e foram socorridos pelos bombeiros da cidade.Foram ainda registadas colisões rodoviárias em Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia), São Salvador (Santo Tirso) e São Cosme (Gondomar).