Cinco contentores destruídos pelas chamas em Boliqueime

Um incêndio que deflagrou, ontem de madrugada, no Centro de Reciclagem junto à estação de comboios de Boliqueime, consumiu por completo cinco contentores que guardavam várias toneladas de cartão reciclável."Na chegada ao local o incêndio estava ativo com grande intensidade e as operações de extinção duraram mais de oito horas", confirmaram aoos bombeiros que estiveram no combate às chamas.Na extinção do incêndio estiveram 30 operacionais, apoiados por seis veículos e duas retroescavadoras do município de Loulé.A GNR está a investigar as causas do fogo.