Cinco detidos e 16 arguidos em operação de fiscalização ao jogo ilegal no Minho

A GNR deteve cinco indivíduos numa operação de fiscalização ao jogo ilegal desenvolvida nos concelhos de Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Vizela, todos do distrito de Braga, anunciou esta quinta-feira aquela força de segurança.Em comunicado, a GNR acrescenta que, na operação, desenvolvida entre terça e quarta-feira, foram ainda constituídos mais 16 arguidos.Em causa estão os crimes de exploração ilícita de jogo, prática de jogo ilícito e posse de armas ilegais.A operação visou 61 estabelecimentos comerciais, tendo a GNR detetado, em flagrante, duas situações de exploração ilícita de jogo e outras duas de indivíduos a praticar jogo ilícito.Num dos estabelecimentos alvo de fiscalização foi detetada, na posse do explorador do espaço comercial, uma arma de fogo ilegal, dissimulada numa caneta, e um bastão artesanal.A operação resultou ainda na apreensão de 19 máquinas de jogo, quatro roletas, duas máquinas de bingo, uma caixa de 'poker', três 'tablets' e uma impressora de talões.Foram ainda apreendidos 100 euros, 10 doses de haxixe, uma arma de fogo adaptada, um bastão e dois telemóveis.A apreensão de haxixe originou o levantamento de dois autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.Nesta operação estiveram envolvidos 24 militares da GNR, que contaram com o apoio de quatro inspetores da Inspeção-Geral de Jogos.