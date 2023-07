Cinco detidos em operação da PSP contra o tráfico de droga na região de Leiria

Cinco pessoas foram detidas numa operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) contra o tráfico de droga na região de Leiria, no âmbito de uma investigação que permitiu a apreensão de droga, dinheiro e armas.

À agência Lusa, o comandante da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria da PSP, André Antunes, explicou esta quinta-feira que a operação, na quarta-feira, em Leiria, Marinha Grande, Mira de Aire e Fátima, "foi desencadeada no seguimento de uma investigação com dois anos por tráfico de estupefacientes".

"Esta investigação teve uma metodologia parcelar, no sentido em que foi havendo ao longo destes dois anos diversas apreensões e também detenções", afirmou, referindo que contribuíram para a sustentação probatória.



Na quarta-feira, foram feitas seis buscas domiciliárias e outras seis não domiciliárias, e detidas cinco pessoas, quatro homens e uma mulher, entre os 35 e 60 anos.





"A investigação permitiu, neste período, a apreensão de cerca 300 gramas de cocaína (1.500 doses), 250 doses de heroína, 520 doses de haxixe, 100 gramas de liamba e 50 doses de MDMA", assim como "armas de fogo, elétricas e brancas, gases neutralizantes e munições", adiantou o comissário André Ventura.Foram também apreendidas duas viaturas, "artigos relacionados com o tráfico de droga, como balanças e produtos químicos para transformação do produto estupefaciente", e mais de dois mil euros em dinheiro.Sem profissão conhecida, os suspeitos "dedicavam-se à revenda e à venda direta ao consumidor na região de Leiria", esclareceu este responsável, realçando que alguns já tinham sido detidos no âmbito deste inquérito e tiveram medidas de coação não privativas da liberdade, "sem que isso os coibisse de continuar nesta atividade".O comissário André Antunes notou que "parte da atividade de venda direta ao consumidor consubstanciava-se junto de habitações e estabelecimentos de ensino, o que gerava alarmismo e sentimento de insegurança junto da comunidade", e acrescentou que "esse sentimento foi comunicado à PSP por vários cidadãos".O comandante da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria da PSP disse acreditar que, "com o culminar desta operação, se possa ter devolvido tranquilidade e segurança públicas".Os suspeitos vão ser presentes na sexta-feira a primeiro interrogatório judicial.