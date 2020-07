Cinco detidos pela GNR em rede de comércio ilegal de tabaco

A GNR deteve esta terça-feira cinco pessoas e apreendeu mais de 3 milhões de cigarros durante uma operação que decorreu nos distritos de Braga, Lisboa e Setúbal, visando o desmantelamento de uma rede de comércio ilegal de tabaco.

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR está a realizar, desde as 07:00 desta terça-feira, a "Operação Bóreas", que visa dar cumprimento a diversos mandados de busca e de detenção em várias localidades dos distritos de Braga, Lisboa e Setúbal, tendo resultado na detenção de cinco homens, com idades entre os 31 e os 63 anos, e na apreensão de mais de três milhões de cigarros, refere a corporação, em comunicado.

A Guarda Nacional Republicana indica que a investigação, que decorre há mais de um ano e está a ser desenvolvida pelo Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Lisboa, identificou um esquema fraudulento, de dimensão transnacional, orientado para a introdução tabaco de contrabando em Portugal, sem o pagamento da prestação tributária devida em sede do Imposto Especial Sobre o Consumo de tabaco (IT) e do IVA.