Cinco detidos pela PSP em operação especial na ‘noite’ em Lisboa

Uma operação especial de prevenção criminal da PSP de Lisboa, em busca de armas no seguimento de roubos e agressões cometidos nas zonas do Cais do Sodré e Bairro Alto, culminou, na madrugada deste sábado, com cinco detidos.









A PSP mobilizou uma centena de agentes de “diversas valências” e foram “abordadas mais de 100 pessoas”. As cinco detenções ocorreram por tráfico de droga (duas), posse de droga (duas) e detenção de arma proibida (uma). Foram encerrados três estabelecimentos por falta de higiene.