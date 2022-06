Cinco detidos por roubo violento e sequestro na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco homens, que atuavam na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve, pela prática de crimes de roubo agravado, sequestro, furto qualificado, tráfico de estupefacientes agravado e detenção e uso de armas proibidas, esta quarta-feira."O grupo criminoso agora desmantelado apresenta uma estrutura com substancial organização e com a finalidade reiterada de obtenção de proventos económicos, resultantes exclusivamente da prática de crimes especialmente violentos", lê-se no comunicado da autoridade.De acordo com a PJ, "os detidos planeavam e rotinavam, antecipadamente, todos os alvos que pretendiam abordar, denotando a existência de planeamento e disponibilidade de informação acerca das vítimas e da quantia económicos que esperavam obter, na sequência das suas abordagens criminosas, sempre efetuadas com utilização de várias armas de fogo como meio de coação e ameaça das diversas vítimas".Durante a investigação, os cinco detidos foram abordados na região do Algarve, em pleno transporte e na posse de uma quantidade de cerca de uma tonelada e meia de haxixe, destinada a ser comercializada a retalho.Foram apreendidas ainda aos suspeitos duas armas de fogo devidamente municiadas, tendo sido ainda apreendidos, três veículos automóveis em utilização no momento da abordagem e com os quais efetuavam o transporte da droga.Os arguidos, com idades compreendidas entre os 48 e os 65 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo sido aplicada a todos eles a medida de coação de prisão preventiva.