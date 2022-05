Cinco detidos por tráfico de droga em Albufeira

Quatro homens e uma mulher, com idades entre os 21 e os 43 anos, foram detidos, na passada quinta feira, por tráfico de substâncias ilícitas, no decorrer de uma operação de combate ao tráfico de droga, aplicada nas zonas de diversão nocturna de Albufeira.

De acordo com as autoridades, os homens detidos abordavam turistas para lhes vender as substâncias. No decorrer da ação foi possível apurar que os suspeitos tinham em sua posse 66 doses de cocaína e três de haxixe, bem como uma quantia, em numerário, equivalente a 80 euros.

Ainda no decorrer da operação, esta sexta feira, a GNR deteve uma mulher de 43 anos, que tinha consigo 59 doses de cocaína e uma de canábis, juntamente com 540 euros em numerário.

Os detidos no âmbito desta acção policial foram constituídos arguidos. As medidas de coação serão decretadas pelo Tribunal de Albufeira.