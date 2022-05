Cinco pessoas ficaram esta quinta-feira feridas ao serem atingidas por um barco, no porto de Portimão. Duas delas encontram-se em estado grave.As vítimas estavam a trabalhar no barco, enquanto estava a ser arranjado uma vez que apresentava avarias. O barco, içado num cavalete, tombou, atingindo os trabalhadores.Os cinco trabalhadores foram assistidos no local e transportados para o hospital.