Cinco pessoas ficaram feridas, este domingo à tarde, na sequência de uma aparatosa colisão entre três carros, na variante do Cávado, em Braga.



O alerta foi dado pouco depois das 19h00.





No socorro estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e o INEM. As vítimas foram assistidas no local e encaminhadas para o Hospital de Braga. As causas da colisão estão ainda por apurar.A PSP esteve no local e está a investigar.