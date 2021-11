O ataque de um grupo de 50 adeptos do Borussia Dortmund à PSP, ao início da madrugada desta quarta-feira, no coração do Bairro Alto, em Lisboa, levou a uma autêntica batalha campal entre os adeptos alemães e agentes, fardados e à civil. O episódio de violência acabou com sete detidos, registando-se ainda cinco feridos, dois dos quais polícias.