Quatro acidentes em cadeia com nove viaturas, cinco delas militares, ocorreram esta terça-feira na A4, na zona de Penafiel, no sentido Amarante-Porto.



Cinco pessoas ficaram feridas, três delas são militares do exército português.

O acidente ocorre num dia particularmente chuvoso na região Norte do País.



O alerta foi dado pelas às 11h40.

No local estão os meios de socorro apoiados por sete veículos. Os Bombeiros de Penafiel transportaram os feridos para o Hospital Padre Américo.