Um acidente entre seis carros fez este sábado à noite cinco feridos na EN13, na Póvoa de Varzim, Porto. O acidente está a cortar a estrada nos dois sentidos.Segundo o que oconseguiu apurar, duas das vítimas estão em estado grave. As outras três ficaram com ferimentos ligeiros e já foram transportadas para o hospital.Ao que tudo indica, duas viaturas estiveram diretamente envolvidas numa colisão, outras duas estacionadas foram atingidas e as restantes levaram com destroços.O alerta foi dado às 21h25. Foram mobilizados para o local 28 operacionais, apoiados por onze viaturas.Em atualização