Cinco pessoas ficaram este sábado numa colisão entre um carro e duas motas, em Mafra, no sentido Sul-Norte da A8. O trânsito esteve cortado temporariamente.Três pessoas ficaram feridas com gravidade e duas com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado pelas 15h22. No local estiveram os Bombeiros da Malveira, a VMER e a GNR.