Cinco pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, na madrugada deste domingo numa colisão entre dois carros, na EN252, em Setúbal.O alerta foi dado pelas 2h50. No local estiveram os bombeiros, o INEM e a PSP.As vítimas foram assistidas no local e transportadas depois para o Hospital Garcia de Horta.A PSP investiga as causas do acidente.