Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis, na EN116, que liga Alverca a Bucelas.



Ao que o CM apurou, o acidente ocorreu pelas 17h28 e meia-hora depois a estrada continuava cortada devido à operação de socorro às vítimas.





Para o local do acidente foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros, apoiados por seis viaturas.A GNR está, também, no local para controlar o tráfego e investigar as circunstâncias do acidente.