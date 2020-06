Cinco feridos em colisão frontal entre dois carros em Braga

Cinco pessoas ficaram feridas numa colisão frontal entre dois carros ao início da madrugada desta sexta-feira, em Via Falperra, Braga.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o acidente ocorreu cerca das 01h00. Os feridos, todos jovens, são três do sexo feminino e dois do sexo masculino.

Foram mobilizados para o local Bombeiros Sapadores de Braga, assim como os Bombeiros Voluntários de Braga e o INEM.