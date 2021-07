Cinco feridos em colisão frontal entre vários carros em Milfontes

A colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros, provocou este sábado, cinco feridos ligeiros, no caminho municipal 1072, na zona de Malhadinhas, freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

Os cinco feridos ligeiros são, um casal com 72 anos que viajava numa viatura e dois rapazes, um com 12 e outro com 18 anos e um homem de 50 anos que viajavam na outra viatura envolvida no acidente.

Os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes transportaram quatro feridos para o Serviço de Urgência do Hospital do Litoral Alentejano em Santiago do Cacém, já que o homem de 50 anos foi apenas assistido no local.

O alerta foi dado às 11h28 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes com 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Para facilitar as operações de socorro a via esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.