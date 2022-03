Cinco feridos em colisão no Bairro do Ingote em Coimbra

Cinco pessoas ficaram feridas, ao início desta tarde, numa colisão entre quatro viaturas no Bairro do Ingote em Coimbra.O acidente deu-se quando duas viaturas colidiram, tendo depois atingido outras duas viaturas que estavam estacionadas no local.As cinco vítimas ficaram com ferimentos ligeiros, foram estabilizadas no local e transportadas para o Hospital da Universidade de Coimbra.Uma das vítimas, uma mulher, teve de ser desencarcerada, tendo a operação de socorro sido mais demorada. Outra mulher, que estava numa esplanada, levou com estilhaços.