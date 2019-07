Cinco feridos em colisão rodoviária com três viaturas em Famalicão

Uma colisão rodoviária com três veículos, na freguesia de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, provocou este sábado cinco feridos ligeiros, disse à Lusa fonte dos bombeiros.De acordo com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, no distrito de Braga, o alerta para o acidente, na estrada nacional 14, foi dado às 22h54, sendo que a via já se encontra transitável.Do acidente, uma colisão frontal, resultaram cinco feridos ligeiros, todos transportados para o Hospital de Famalicão.No local estiveram um total de 20 operacionais e seis veículos, entre elementos dos bombeiros e da GNR.