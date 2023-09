Cinco pessoas ficaram feridas num despiste na A22, na Via do Infante, entre Lagos e Portimão, na tarde deste domingo.As vítimas, três mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 41 anos, foram transportadas para o Hospital de Portimão.Devido a este acidente, a circulação na A22 está condicionada.No local, estavam, às 15h57, 11 bombeiros das corporações de Lagos, Silves e Portimão, bem como elementos da GNR.