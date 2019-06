Cinco feridos em despiste na A22 em Faro

Cinco pessoas ficaram feridas esta sexta-feira num acidente na Via do Infante, na A22, no troço entre Olhão e Faro. Duas das vítimas foram desencarceradas devido ao embate.O alerta foi dado às 16h39.Segundo informações a que o CM teve acesso, o condutor terá perdido o controlo da viatura e bateu no rail de segurança.No local estiveram os Bombeiros Municipais de Olhão, ambulâncias do INEM e Cruz Vermelha. As cinco vítimas foram transportadas para o Hospital de Faro.A GNR está a investigar as causas do acidente.