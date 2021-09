Três feridos em queda de placa em obra em Loures

Queda de uma placa numa obra em Loures. INEM enviou ao local 2 Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (Vmer) e diversas ambulâncias do INEM e Corpos de Bombeiros da área . No local, após chegada dos meios de socorro , foram assistidos 3 feridos ligeiros. — INEM (@INEMtwitting) September 9, 2021





Três pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira, após a queda de uma placa em estaleiro de obra de construção no Infantado, em Loures.Inicialmente, a PSP tinha indicado que existiam no local cinco feridos, mas o INEM confirmou que duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação assistiram os "3 feridos ligeiros", não havendo "registo de mais feridos no local".O acidente ocorreu pelas 15h37, na Avenida das Descobertas.No local estiveram também 22 operacionais e 11 viaturas, dos bombeiros de Loures, Odivelas e Moscavide e ainda PSP.Em atualização