Cinco feridos no seguimento de uma colisão entre quatro viaturas junto a Sines

Uma aparatosa colisão entre 4 carros, ocorrida pelas 10h58 desta terça-feira na Estrada Nacional 120-1, junto a Sines, causou um total de cinco feridos.

Fonte oficial da Proteção Civil disse ao CM que o trânsito está cortado nos dois sentidos neste local.

Três feridos já foram evacuados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, enquanto os outros dois estão a ser assistidos no local.

Um total de 22 operacionais e 9 viaturas, da GNR, corpos de bombeiros de Sines, Santiago do Cacém e Cercal, e ainda de uma Viatura Médica do INEM, tomaram conta da ocorrência.