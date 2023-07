Cinco pessoas ficaram feridas, ao inicio da noite deste sábado, na sequencia de uma colisão entre dois carros na EN103, na Póvoa de Lanhoso, em Braga.

O alerta chegou às autoridades pelas 20h25. As vítimas foram socorridas no local pelos bombeiros e transportadas para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados ligeiros.

A estrada onde ocorreu o acidente esteve fechada ao trânsito. A GNR investiga em que circunstâncias ocorreu o acidente.