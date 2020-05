Cinco golpes na cabeça mataram Beatriz Lebre

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Beatriz tentou defender-se. Usou as mãos para proteger a cara, e os cortes nos pulsos mostram que a jovem fez tudo para sobreviver. Não conseguiu: o relatório do médico legista junto ao processo - ainda não há autópsia, trata-se apenas de uma informação sobre o que é visível a olho nu, a análise do chamado hábito externo - refere cinco vergastadas na zona da cabeça. A arma do crime foi apreendida - um ...