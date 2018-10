Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco granadas e 30 explosivos fora da lista do material recuperado em Tancos

PJM diz ao MP que recuperou “a mais” 136 explosivos.

Por Débora Carvalho | 08:42

O Ministério Público já enviou ao Parlamento a listagem do material de guerra furtado dos paióis de Tancos e recuperado em outubro do ano passado.



O documento enviado à comissão parlamentar de Defesa confirma que, entre outro material, faltam cinco granadas e mais de 30 cargas de explosivos.



O CM já tinha dado conta que as listas de artigos furtados e recuperados pela PJM não coincidiam. Resta saber se o material em falta não foi recuperado ou estava incorretamente inventariado.



A lista refere "1450 munições de 9 mm, um disparador de descompressão, duas granadas de gás lacrimogéneo, uma granada ofensiva, duas granadas ofensivas de corte para instrução, 20 cargas lineares de corte CCD20 e 15 cargas lineares de corte CCD30".



A PJM informou o Ministério Público que tinham sido recuperados "a mais", em relação à listagem do material furtado, "136 velas PE4A" (explosivos).



O procurador João de Melo, que tutela o inquérito, esclarece ainda que os deputados podem divulgar as listas, sem prejuízo para a investigação, uma vez que parte da informação já tinha saído na comunicação social.