Cinco homens detidos em megaoperação da PSP na Grande Lisboa

Cinco homens foram detidos, com idades entre os 20 e 30 anos, durante uma megaoperação da PSP com mais de 80 agentes da polícia de várias unidades nos concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais. A operação terminou com a apreensão de sete armas de fogo, uma arma branca e munições de vários calibres.



Para além disso, as autoridades apreenderam 363,82 doses individuais de haxixe; 47,2 doses individuais de cocaína; 32,8 doses individuais de heroína e 19,8 gramas de liamba, assim como 254,1 doses individuais de produto indefinido suspeito de ser cocaína e mais de seis mil euros em monetário.





A 'Operação Story' teve início há cerca de 10 meses, ao ter sido detetada uma publicação de um vídeo num story de uma rede social, onde foram exibidas várias supostas armas de fogo.As autoridades pretenderam, com esta operação, garantir o cumprimento de 17 mandados de busca, 9 deles domiciliários, e efetuar a recolha de prova relacionada com "posse, tráfico e mediação de armas".