Cinco homens detidos por suspeita de furtos em mais de 80 veículos

11:38

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal, anunciou esta segunda-feira a detenção de cinco homens por furtos no interior de mais de 80 veículos.



Os homens com idades compreendidas entre os 50 e 65 anos são suspeitos da prática de dezenas de crimes de furto no interior de viaturas, ocorridos por todo o país.



Os suspeitos alugavam viaturas de gama média e alta, que lhes permitiam uma rápida deslocação e capacidade de fuga às autoridades. Os homens trocavam as matrículas dos veículos alugados e os locais prediletos para os assaltos eram zonas de turismo.



A investigação culminou na detenção dos suspeitos em flagrante delito.



Os cinco homens encontram-se detidos até serem presentes a 1º interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Setúbal.