Cinco homens e uma mulher detidos por atacarem polícias em Setúbal

Cinco homens e uma mulher foram detidos no fim de semana por resistência e coação sobre agentes da PSP, na área do Comando Distrital de Setúbal da PSP, foi esta segunda-feira anunciado.









No Barreiro, foi detido um homem de 45 anos. No Seixal, a PSP deteve um de 34 anos. Já em Setúbal, foram detidos três homens, de 33, 21 e 23 anos, e uma mulher, de 38 anos.

No Montijo, foi detido um condutor de 45 anos com uma taxa de álcool de 2,35 g/l, e outro, de 35, com 1,59 g/l. No Barreiro, foi detido um, de 63, com 1,26 g/l, e outro, de 28 anos, com 1,71 g/l. Em Almada, um de 35 anos acusou 1,88 g/l.