A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu mais de 70 quilos de pescado e bivalves, no valor de 736 euros, numa operação em Setúbal que contou com a colaboração dos veterinários da autarquia.Foram identificados cinco homens, entre os 45 e os 77 anos, que se encontravam na rua a vender o pescado e os bivalves sem garantir as necessárias condições de higiene. Os produtos estavam expostos “a agentes contaminadores, desafiando todas as normas de higiene e salubridade”.