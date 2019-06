Cinco jovens assaltam dez pessoas na rua para roubar uísque

Cinco jovens, com idades entre 16 e 22 anos, foram detidos, este sábado de madrugada, no jardim da Cordoaria, Porto, depois de terem assaltado dez pessoas na rua.Os indivíduos abordaram e ameaçaram as vítimas, tendo-lhes roubado uma garrafa de uísque, uma bateria powerbank, um fio de ouro e 50 euros em dinheiro.Ao que oconseguiu apurar junto de fonte da PSP, as vítimas chamaram de imediato as autoridades. Chegados ao local, os agentes da PSP seguiram os suspeitos, que ainda se encontravam nas imediações do jardim e detiveram-nos. Conseguiram reaver todos os bens roubados.Os cinco suspeitos foram este sábado presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para serem ouvidos e para aplicação das medidas de coação.