Cinco jovens feridos em despiste na EN 14 em Braga

Um despiste de carro provocou ferimentos em cinco jovens, com idades entre os 17 e os 25 anos, esta quinta-feira ao início da madrugada, na EN 14, em Priscos, Braga. Segundo apurou o Correio da Manhã, três dos jovens sofreram ferimentos considerados graves e os outros dois ocupantes da viatura ferimentos ligeiros.

Para o socorro foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Viatodos e o INEM.

Depois de socorridas e estabilizadas no local, as vitimas com ferimentos graves foram transportadas para o Hospital de Braga com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Nova de Famalicão. Já os dois feridos ligeiros foram levados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.