A Polícia Florestal teve de resgatar na noite de sábado cinco jovens que se perderam e ficaram presos na neve no Paul da Serra, na ilha da Madeira.Foram retirados do local já depois da 22h00 e vão agora ser alvo de um processo. Em causa está a violação do confinamento obrigatório e o afastamento de barreiras que impediam a circulação naquela zona, colocando em risco a própria vida.Foram identificados e vão agora enfrentar um processo para apuramento de responsabilidades.