Cinco jovens resgatados do mar em praia de Ílhavo

Ílhavo

Cinco jovens foram resgatados, esta tarde, na praia da Barra, em, pela Polícia Marítima de Aveiro com o apoio de surfistas.Cerca das 13h00, dois jovens, de 20 e 22 anos, foram arrastados pela corrente marítima, para cerca de 100 do molhe sul. Foram socorridos pelos surfistas até a chegada das embarcações da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas.Uma hora mais tarde, no mesmo local, três raparigas, todas com cerca de 15 anos, também foram arrastadas pela força do mar e salvas da mesma forma.