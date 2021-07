Cinco jovens foram resgatados pela polícia marítima na Praia do Cavalo, em Sintra, na noite desta sexta-feira.Ao que o CM apurou, as vítimas estavam no areal quando foram surpreendidas pela subida das águas e ficaram sem forma de atravessar o mar que entretanto lhes tinha bloqueado o caminho de regresso.O alerta foi dado pelas 22h35. No local estão os bombeiros de Almoçageme e a Autoridade Marítima Nacional, num total de 17 operacionais apoiados por seis veículos.(Em atualização)