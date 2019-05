Cinco mil polícias recusam entrar em bairros problemáticos

Depois dos oitos agentes da PSP da Amadora terem sido condenados pelo Tribunal de Sintra, no passado dia 19, por sequestro e agressões a moradores da Cova da Moura e após o ex-vice presidente da ASPP, Manuel Morais, ter afirmado em público que há racismo na polícia, um movimento espontâneo surgiu na PSP.Chama-se Movimento Zero, nasceu na esquadra de Odivelas e os cerca de cinco mil aderentes, todos polícias, garantem que só entram em bairros problemáticos se tiverem reforços.Ao que oapurou, o rápido crescimento do Movimento Zero foi conseguido graças à troca de mensagens na aplicação de telemóvel Telegram.Garantindo independência face aos sindicatos, os agentes começaram a pedir aos colegas que assumissem uma postura "educativa" nas fiscalizações rodoviárias e a estabelecimentos, furtando-se a autos.O apelo principal, no entanto, passa por um cuidado maior com a segurança. Assim, aos agentes colocados em divisões responsáveis pelo patrulhamento de bairros problemáticos, está a ser pedido que não entrem nos mesmos sozinhos ou acompanhados apenas por um colega.A ideia é intervir com o apoio de Equipas de Intervenção Rápida (EIR), unidades treinadas e equipadas para responderem a casos graves de desordem.Carlos Torres, presidente do Sindicato Independente de Agentes da Polícia, diz "apoiar a iniciativa, apesar de ser extrassindical". "Não temos quem nos defenda", referiu.Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP, considera que "a criação deste movimento "é expectável, face à revolta que a decisão do Tribunal de Sintra trouxe aos polícias".Fonte oficial da PSP diz que esta força de segurança conhece o Movimento Zero "apenas pela comunicação social". "A PSP irá sempre defender os seus elementos, e as respetivas condições de trabalho", refere.Segundo Carlos Torres, presidente do SIAP, um comandante da PSP do Porto ameaçou os subordinados de que forçaria saídas, caso se mantenha a queda de autos e de detenções.Fonte oficial da direção da PSP ouvida pelo, desmente a existência desse decréscimo de detidos ou de autos.Em carta ao Chefe de Estado, Governo e Assembleia, os organizadores do Movimento Zero dizem sentir "a integridade institucional da PSP ameaçada."